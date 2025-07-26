https://crimea.ria.ru/20250726/pape-rimskomu-rasskazali-o-goneniyakh-na-ukrainskuyu-pravoslavnuyu-tserkov-1148260632.html

Папе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковь

Папе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковь - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Папе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковь

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой римским Львом XIV и рассказал ему о гонениях... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T17:45

2025-07-26T17:45

2025-07-26T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой римским Львом XIV и рассказал ему о гонениях на Украинскую православную церковь. Об этом сообщает пресс-служба отдела внешних церковных связей РПЦ.Встреча состоялась в субботу в Апостольском дворце в Ватикане. Митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием предстоятелем Римско-католической церкви.Отмечается, что папа Лев XIV выразил благодарность патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью.Папа Римский Лев XIV (уроженец США кардинал Роберт Френсис Превост) был избран понтификом в мае этого года.В начале июня президент России Владимир Путин провел с новым папой Римским телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе ситуация на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкомаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский лев xiv, новости, ватикан, религия, католическая церковь, закон и право, православие, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине