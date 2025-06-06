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Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
Приведенный ООН показатель в 7 миллионов украинских беженцев, находящихся за границей, наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T20:52
2025-06-06T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Приведенный ООН показатель в 7 миллионов украинских беженцев, находящихся за границей, наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В пятницу Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщил, что по состоянию на апрель 2025 года за границей находятся 6,9 млн украинцев. При этом с начала года из страны выехали еще 100 тысяч мигрантов. Также сообщается, что на Украине проживают 3,8 млн временно перемещенных лиц (их количество выросло на 188 тысяч с начала года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту проживания.Тем не менее, отметила эксперт, только за первый квартал текущего года, несмотря на все преграды и сложности, из Украины удалось уехать 100 тысячам мигрантов. Данных за второй квартал пока нет, но скорее всего число украинских беженцев не уменьшится, предположила специалист.При этом рост количества внутренне перемещенных лиц Киселева объяснила изменением ситуации на фронте не в пользу ВСУ, то есть люди переезжают подальше от прифронтовой зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев ООН урезала помощь беженцам с Украины Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
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украина, оон, беженцы, мигранты, в мире, мобилизация на украине, военное положение на украине, мнения
Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

Число украинских беженцев за границей говорит о проводимом Киевом геноциде – эксперт

20:52 06.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Приведенный ООН показатель в 7 миллионов украинских беженцев, находящихся за границей, наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
В пятницу Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщил, что по состоянию на апрель 2025 года за границей находятся 6,9 млн украинцев. При этом с начала года из страны выехали еще 100 тысяч мигрантов. Также сообщается, что на Украине проживают 3,8 млн временно перемещенных лиц (их количество выросло на 188 тысяч с начала года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту проживания.
"Если сравнивать данные ООН за период специальной военной операции, то можно отметить, что общее количество украинских беженцев не уменьшается. Хотя темпы эмиграции за последнее время снизились, что объясняется жесткими запретами, принятыми киевской властью, и отсутствием у большинства возможности сбежать и от мобилизации, и от этой власти, политика которой направлена на геноцид собственных граждан", - сказала Киселева.
Тем не менее, отметила эксперт, только за первый квартал текущего года, несмотря на все преграды и сложности, из Украины удалось уехать 100 тысячам мигрантов. Данных за второй квартал пока нет, но скорее всего число украинских беженцев не уменьшится, предположила специалист.
При этом рост количества внутренне перемещенных лиц Киселева объяснила изменением ситуации на фронте не в пользу ВСУ, то есть люди переезжают подальше от прифронтовой зоны.
"При этом возвращение внутренних мигрантов в места своего предыдущего проживания – это уже свидетельство бегства от насильственной мобилизации. Как говорится, дома и стены помогают, в том числе и прятаться от ТЦК (территориальных центров комплектования – ред.)", - добавила эксперт.
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