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Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома
Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома
В городе Хмельницкий на Украине мужчина отбился от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T07:37
2025-07-09T07:32
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украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В городе Хмельницкий на Украине мужчина отбился от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции при помощи ножа. Инцидент произошел при попытке мобилизовать его на улице, пишут местные СМИ."Мужчина ранил сотрудника военкомата и полицейского в Хмельницком, когда представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки", - пишут издания.По данным СМИ, мужчина сначала ударил ножом сотрудника военкомата, а затем ранил еще и полицейского.В итоге для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции, отмечают украинские издания. Был ли в итоге он задержан, не уточняется.С осени 2024 года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направленияхДемографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – экспертБолее 100 тысяч военных ВСУ самовольно оставили свои части
https://crimea.ria.ru/20250510/mobilizatsiya-na-ukraine-polnostyu-provalilas-1146349459.html
украина
хмельницкая область
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РИА Новости Крым
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Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома

В Хмельницком украинец ранил военкома и полицейского во время уличной мобилизации – СМИ

07:37 09.07.2025
 
© РИА Новости . СтрингерСотрудники украинской полиции. Архивное фото
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В городе Хмельницкий на Украине мужчина отбился от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и полиции при помощи ножа. Инцидент произошел при попытке мобилизовать его на улице, пишут местные СМИ.
"Мужчина ранил сотрудника военкомата и полицейского в Хмельницком, когда представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки", - пишут издания.
По данным СМИ, мужчина сначала ударил ножом сотрудника военкомата, а затем ранил еще и полицейского.
В итоге для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции, отмечают украинские издания. Был ли в итоге он задержан, не уточняется.
С осени 2024 года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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