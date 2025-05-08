https://crimea.ria.ru/20250508/izbran-novyy-papa-rimskiy-1146316379.html

Избран новый папа римский

Избран новый папа римский - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Избран новый папа римский

В Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T19:16

2025-05-08T19:16

2025-05-08T19:44

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146316531_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_132ece019dc80c4c58aacf5638177fff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым, передает корреспондент РИА Новости.Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви избрали в четвертом туре голосования. Имя нового понтифика назовут позже.В конклаве принимали участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов.Ранее в четверг в ходе второго тура голосования конклав не смог выбрать нового папу римского. Накануне при голосовании за кандидатуру нового папы римского конклав также не смог определиться с выбором.Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости