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Избран новый папа римский
Избран новый папа римский - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Избран новый папа римский
В Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T19:16
2025-05-08T19:16
2025-05-08T19:44
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым, передает корреспондент РИА Новости.Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви избрали в четвертом туре голосования. Имя нового понтифика назовут позже.В конклаве принимали участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов.Ранее в четверг в ходе второго тура голосования конклав не смог выбрать нового папу римского. Накануне при голосовании за кандидатуру нового папы римского конклав также не смог определиться с выбором.Папа римский Франциск скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска.Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости
Избран новый папа римский
Избран новый папа римский
19:16 08.05.2025 (обновлено: 19:44 08.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Ватикане конклав выбрал 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца идет белый дым, передает корреспондент РИА Новости.
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви избрали в четвертом туре голосования. Имя нового понтифика назовут позже.
В конклаве принимали участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов.
Ранее в четверг
в ходе второго тура голосования конклав не смог выбрать нового папу римского. Накануне
при голосовании за кандидатуру нового папы римского конклав также не смог определиться с выбором.
Папа римский Франциск
скончался 21 апреля в 7:35 утра. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
в связи со смертью Франциска.
Франциску было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии
. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония похорон папы Римского
, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова. Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский.
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