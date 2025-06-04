https://crimea.ria.ru/20250604/putin-vpervye-pogovoril-s-papoy-rimskim-lvom-xiv-1146950211.html

Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV

Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T20:18

2025-06-04T20:18

2025-06-04T20:19

владимир путин (политик)

папа римский

папа римский лев xiv

новости

политика

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Одной из тем беседы стала ситуация на Украине.Путин также подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем.Во время беседы стороны выразили взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира."В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине", - говорится на сайте Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударомМеморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЛьву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), папа римский, папа римский лев xiv, новости, политика, религия