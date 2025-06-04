https://crimea.ria.ru/20250604/putin-vpervye-pogovoril-s-papoy-rimskim-lvom-xiv-1146950211.html
Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV
Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T20:18
2025-06-04T20:18
2025-06-04T20:19
владимир путин (политик)
папа римский
папа римский лев xiv
новости
политика
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_82ba8aa21c2b6609c120193a201903b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Одной из тем беседы стала ситуация на Украине.Путин также подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем.Во время беседы стороны выразили взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира."В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине", - говорится на сайте Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударомМеморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЛьву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_df10ee290a115b5cfa5db73a639b735b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), папа римский, папа римский лев xiv, новости, политика, религия
Путин впервые поговорил с папой римским Львом XIV
Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV
20:18 04.06.2025 (обновлено: 20:19 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Одной из тем беседы стала ситуация на Украине.
"Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчеркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм", - говорится в сообщении Кремля.
Путин также подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем.
Во время беседы стороны выразили взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира.
"В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине", - говорится на сайте Кремля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: