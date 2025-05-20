https://crimea.ria.ru/20250520/rossiya-ne-ostavit-pravoslavnykh-lyudey-ukrainy-v-bede--lavrov-1146559892.html

Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров

Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров

Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T11:48

2025-05-20T11:48

2025-05-20T11:54

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.И подчеркнул, что гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция России о справедливом урегулировании созданного коллективным Западом украинского кризиса – эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена накануне президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.Министр отметил, что для Москвы не было удивительным то, что киевские власти проигнорировали Пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы. И напомнил, что с 2014 года киевский режим последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией."История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном Пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", – сказал глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, россия, религия, христианство, православие, украина