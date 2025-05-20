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Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров
Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров
Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T11:48
2025-05-20T11:54
сергей лавров
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православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.И подчеркнул, что гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция России о справедливом урегулировании созданного коллективным Западом украинского кризиса – эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена накануне президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.Министр отметил, что для Москвы не было удивительным то, что киевские власти проигнорировали Пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы. И напомнил, что с 2014 года киевский режим последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией."История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном Пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", – сказал глава МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, мнения, россия, религия, христианство, православие, украина
Россия не оставит православных людей Украины в беде – Лавров

Россия добьется возвращения канонического православия на украинскую землю – Лавров

11:48 20.05.2025 (обновлено: 11:54 20.05.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Россия добьется возвращения канонического православия в духовную жизнь народа на украинской земле и не оставит православных людей Украины в беде. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
"Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях", – сказал Лавров.
И подчеркнул, что гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция России о справедливом урегулировании созданного коллективным Западом украинского кризиса – эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена накануне президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Министр отметил, что для Москвы не было удивительным то, что киевские власти проигнорировали Пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы. И напомнил, что с 2014 года киевский режим последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.
"История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном Пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", – сказал глава МИД РФ.
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