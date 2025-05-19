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Переговоры Путина и Трампа – главное

Переговоры Путина и Трампа – главное - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Переговоры Путина и Трампа – главное

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T22:21

2025-05-19T22:21

2025-05-19T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.Ранее в понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, его продолжительность – более двух часов.Тема Украины обговаривалась лидерами двух стран детально, с интересными нюансами, добавил журналистам Ушаков.По его словам, Путин и Трамп обращались друг к другу по имени, общались доверительно.Президенты договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине.В разговоре с российским лидером его американский коллега очень эмоционально высказывался о перспективах отношений с Москвой."Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений, после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще", – подчеркнул Ушаков.Кроме того, Путин и Трамп обговорили очередной обмен заключенными между российской и американской сторонами: девять на девять человек, сообщил помощник президента РФ и назвал разговор лидеров двух держав содержательным и весьма полезным, носящим деловой характер.После телефонного разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом, российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), дональд трамп, юрий ушаков, россия, сша, украина