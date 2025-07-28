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Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
Крещение Руси, осуществленное князем Владимиром в 988 году, сформировало духовный облик русской цивилизации и стало истоком российской государственности. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T08:33
2025-07-28T08:33
2025-07-28T08:33
крещение руси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крещение Руси, осуществленное князем Владимиром в 988 году, сформировало духовный облик русской цивилизации и стало истоком российской государственности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к жителям республики по случаю 1037-й годовщины Крещения Руси.По словам Аксенова, враги очень хотели бы разрушить это единство и вернуть Россию в давние времена разобщения и вражды, потому они пытаются "оклеветать, разделить, уничтожить Православную церковь и стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира"."Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной", - подчеркнул глава Крыма.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в поздравительном обращении отметил, что принятие Русью христианской веры, как и многие другие события из истории России, имеет непосредственное отношение к исторической земле Тавриды."Новая вера объединила людей, и это единство, пронесенное через века, помогало нашим предкам справиться со всеми, даже самыми тяжелыми, испытаниями, выпавшими на долю нашего Отечества. Это помогает нам и сегодня, когда наш народ воюет с нацистской нечистью, засевшей на территории бывшей Украины", - написал он в своем Telegram-канале.28 июля в России отмечается День крещения Руси. Это событие произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира Святославовича. Он принял христианство от Константинопольской церкви и сделал православие государственной религией Руси. За это его и причислили к лику святых. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День крещения Руси - история праздникаБогослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом ХерсонесеНовая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси
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крещение руси, сергей аксенов, владимир константинов, православие, религия, россия, севастополь, херсонес
Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
Крещенская купель в Херсонесе стала истоком российской государственности – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крещение Руси, осуществленное князем Владимиром в 988 году, сформировало духовный облик русской цивилизации и стало истоком российской государственности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к жителям республики по случаю 1037-й годовщины Крещения Руси.
"Крещение сформировало духовный облик нашей цивилизации. И та альтернатива цивилизационного развития, которую сегодня предлагает миру наша страна, – это во многом результат выбора, сделанного равноапостольным князем (Владимиром – ред.). Его крещенская купель в Херсонесе стала истоком единства нашего народа и российской государственности", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, враги очень хотели бы разрушить это единство и вернуть Россию в давние времена разобщения и вражды, потому они пытаются "оклеветать, разделить, уничтожить Православную церковь и стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира".
"Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной", - подчеркнул глава Крыма.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в поздравительном обращении отметил, что принятие Русью христианской веры, как и многие другие события из истории России, имеет непосредственное отношение к исторической земле Тавриды.
"Новая вера объединила людей, и это единство, пронесенное через века, помогало нашим предкам справиться со всеми, даже самыми тяжелыми, испытаниями, выпавшими на долю нашего Отечества. Это помогает нам и сегодня, когда наш народ воюет с нацистской нечистью, засевшей на территории бывшей Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
28 июля в России отмечается День крещения Руси. Это событие произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира Святославовича. Он принял христианство от Константинопольской церкви и сделал православие государственной религией Руси. За это его и причислили к лику святых. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.
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