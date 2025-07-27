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Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе

Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе

Богослужения в честь празднования Дня Крещения Руси пройдут в Новом Херсонесе. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T08:44

2025-07-27T08:44

2025-07-27T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Богослужения в честь празднования Дня Крещения Руси пройдут в Новом Херсонесе.Празднование начнется в 22.30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе, продолжится крестным ходом и ночной Божественной литургией в храме-парке Святой Троицы - в 23.00. В 00:30 в Храме-Парке Святой Троицы начнется праздничная литургия. После завершения богослужения всех гостей ждет праздничная трапеза в Византийском квартале."Именно в Херсонесе князь Владимир принял Крещение и крестил свою дружину. С этого момента началось духовное преобразование Руси, а сам князь является крестным отцом нашего народа", – напомнили в Херсонесе."Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории Российской Федерации, сообщалось ранее. Музейно-храмовый комплекс стал победителем II Всероссийской парковой премии "Парки России" в номинации "Историко-архитектурный, музейный парк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День крещения Руси - история праздникаКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоЕще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, православие, религия, херсонес, новости севастополя, новый херсонес, крещение руси