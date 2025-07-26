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Новая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси

Новая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Новая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси

В Крыму и Севастополе в День Крещения Руси состоятся праздничные богослужения, фестиваль колокольного звона, а также откроется экспозиция в честь святого... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T16:51

2025-07-26T16:51

2025-07-26T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в День Крещения Руси состоятся праздничные богослужения, фестиваль колокольного звона, а также откроется экспозиция в честь святого равноапостольного князя Владимира.Как сообщили в Симферопольской и Крымской епархии, празднование начнется 27 июля со всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе (начало в 22:30), затем продолжится крестным ходом и ночной божественной литургией в храме-парке Святой Троицы. После завершения богослужения всех гостей ждет праздничная трапеза в Византийском квартале.28 июля в Свято-Владимирском соборе состоится божественная литургия, начало в 10:00.27 июля с 10.00 до 13.00 в Свято-Владимирском соборе будет работать благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО и жителей прифронтовых населенных пунктов. На нее можно принести выпечку, сделанную своими руками, или подарки ручной работы для продажи, провести благотворительный мастер-класс для детей или взрослых или просто прийти на ярмарку и что-то купить. Также можно принести помощь для бойцов и людей на линии фронта (продукты, средства гигиены, лекарства, одеяла, подушки, постельное, семена, фонари, сладости, батарейки и другое).Все вырученные средства пойдут на закупку помощи детям и старикам в фронтовых селах в зоне СВО и бойцам на линии фронта, сообщили в пресс-службе Центрального благочиния Севастополя.В Алуште в поселке Розовый 27 июля в честь праздника состоится первый фестиваль звонарей приходов Алуштинского благочиния. Он пройдет на территории Свято-Введенского храма. Помимо выступлений звонарей, для гостей фестиваля будет работать православная книжная лавка, состоятся мастер-классы, видеопрезентация праздника Крещения Руси и отдельный урок колокольного звона.28 июля, в Новом Херсонесе откроется первая часть экспозиции "Крестный отец", посвященная князю Владимиру – крестителю Руси.Проект создается с применением передовых технологий, которые позволяют воссоздавать визуальные образы с высокой степенью детализации. Все материалы проходят историческую экспертизу: команда ученых контролирует соответствие архитектуры, костюмов и предметов быта X века.В основе экспозиции лежит авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а также режиссерский сценарий, подготовленный в сотрудничестве с командой промт-дизайнеров, ретушеров, а также музейных сотрудников, историков, художников и технических специалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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