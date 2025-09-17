https://crimea.ria.ru/20250917/v-krasnodare-prizemlilsya-pervyy-posle-trekhletnego-pereryva-reys-iz-moskvy-1149503346.html

В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы

2025-09-17T10:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости.Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути составило около четырех часов.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

