Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/v-krasnodare-prizemlilsya-pervyy-posle-trekhletnego-pereryva-reys-iz-moskvy-1149503346.html
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T10:35
2025-09-17T11:11
краснодар
аэропорт
авиация
самолет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5a080f4bfd89f41099af34e62f93dd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости.Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути составило около четырех часов.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f474091f2abcc348a26943a1f6356958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, аэропорт, авиация, самолет, новости
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы

В аэропорту Краснодара приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы

10:35 17.09.2025 (обновлено: 11:11 17.09.2025)
 
© РосавиацияАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
© Росавиация
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщает РИА Новости.
Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути составило около четырех часов.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КраснодарАэропортАвиацияСамолетНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Удары нанесены по железной дороге на Украине
12:22В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:15В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
12:11Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:47Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:23Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
11:11Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
10:56Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией
10:35В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
10:20Крым опережает план по газификации
10:12В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
10:00На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли
09:54Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России
09:47На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина
09:28Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури
09:07Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива
08:52Под Симферополем два поселка остались без света
08:28Чем Крым интересен Белоруссии
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
07:39Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Лента новостейМолния