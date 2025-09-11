Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара возобновляет работу - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Аэропорт Краснодара возобновляет работу
Аэропорт Краснодара возобновляет работу - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Аэропорт Краснодара возобновляет работу
Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная
2025-09-11T16:02
2025-09-11T16:19
краснодар
аэропорт
краснодарский край
минтранс россии
вениамин кондратьев
авиация
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщает Минтранс России.В министерстве добавили, что возможность выполнения рейсов подтвердили также специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал открытие аэропорта "долгожданным событием для жителей и гостей края". Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. За это время он поддерживал высокую готовность к открытию. Все сотрудники проходили тренировки и стажировки, в том числе в аэропорту Сочи, чтобы быть полностью готовыми к приему рейсов, отметили в Минтрансе. Поддержку в сохранении кадров оказывало правительство России.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM) 10 июля. Уже спустя 8 дней аэропорт принял первый рейс из Москвы.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия позволят – авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
краснодар
краснодарский край
краснодар, аэропорт, краснодарский край, минтранс россии, вениамин кондратьев, авиация, новости
Аэропорт Краснодара возобновляет работу

Аэропорт Краснодара возобновляет работу – Минтранс

16:02 11.09.2025 (обновлено: 16:19 11.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщает Минтранс России.
В министерстве добавили, что возможность выполнения рейсов подтвердили также специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.
"В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона", – рассказали в Минтрансе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал открытие аэропорта "долгожданным событием для жителей и гостей края".

"Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Благодарю правительство страны за принятое решение", – написал он в своем Telegram-канале.

Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. За это время он поддерживал высокую готовность к открытию. Все сотрудники проходили тренировки и стажировки, в том числе в аэропорту Сочи, чтобы быть полностью готовыми к приему рейсов, отметили в Минтрансе. Поддержку в сохранении кадров оказывало правительство России.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM) 10 июля. Уже спустя 8 дней аэропорт принял первый рейс из Москвы.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия позволят – авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
КраснодарАэропортКраснодарский крайМинтранс РоссииВениамин КондратьевАвиацияНовости
 
