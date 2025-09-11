https://crimea.ria.ru/20250911/aeroport-krasnodara-otkryli-dlya-vypolneniya-reysov-1149376127.html

Аэропорт Краснодара возобновляет работу

Аэропорт Краснодара возобновляет работу - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Аэропорт Краснодара возобновляет работу

Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T16:02

2025-09-11T16:02

2025-09-11T16:19

краснодар

аэропорт

краснодарский край

минтранс россии

вениамин кондратьев

авиация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b946d0067964c51a1106e3132d5a745e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщает Минтранс России.В министерстве добавили, что возможность выполнения рейсов подтвердили также специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал открытие аэропорта "долгожданным событием для жителей и гостей края". Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. За это время он поддерживал высокую готовность к открытию. Все сотрудники проходили тренировки и стажировки, в том числе в аэропорту Сочи, чтобы быть полностью готовыми к приему рейсов, отметили в Минтрансе. Поддержку в сохранении кадров оказывало правительство России.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM) 10 июля. Уже спустя 8 дней аэропорт принял первый рейс из Москвы.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров – это то, что стоит во главе. Как только условия позволят – авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерываАэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваКогда возобновит работу аэропорт Симферополя

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, аэропорт, краснодарский край, минтранс россии, вениамин кондратьев, авиация, новости