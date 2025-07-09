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Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - Росавиация

Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - Росавиация - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - Росавиация

Аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:51

2025-07-09T16:51

2025-07-09T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. Аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба Росавиации.Ожидается, что в ближайшее время аэропорт будет открыт для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов начнется сразу после выхода соответствующего извещения.Новый аэровокзальный комплекс, построенный в 2021 году, уже подготовлен к приему пассажиров. Благодаря его запуску пропускная способность аэропорта увеличилась вдвое. Дополнительно ведутся работы по модернизации всей инфраструктуры: завершение обновлений запланировано до конца 2025 года.28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росавиация, геленджик, кубань, краснодарский край, безопасность