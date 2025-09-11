https://crimea.ria.ru/20250911/kak-budet-rabotat-aeroport-krasnodar-1149377634.html

Как будет работать аэропорт Краснодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час. О параметрах работы воздушной гавани сообщила в четверг Росавиация.Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщил ранее в четверг Минтранс России.Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, отмечается в сообщении.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. Воздушная гавань в Геленджике возобновила работу 9 июля. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновит работу аэропорт СимферополяАэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваОграничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация

