Как будет работать аэропорт Краснодар

Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов – Росавиация
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час. О параметрах работы воздушной гавани сообщила в четверг Росавиация.
Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщил ранее в четверг Минтранс России.
"Воздушная гавань столицы Кубани готова к приему и отправке гражданских воздушных судов. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9 до 19:00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час", – проинформировали в федеральном агентстве.
Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, отмечается в сообщении.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. Воздушная гавань в Геленджике возобновила работу 9 июля. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
