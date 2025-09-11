Рейтинг@Mail.ru
Как будет работать аэропорт Краснодар - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/kak-budet-rabotat-aeroport-krasnodar-1149377634.html
Как будет работать аэропорт Краснодар
Как будет работать аэропорт Краснодар - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Как будет работать аэропорт Краснодар
Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час. О параметрах работы воздушной гавани сообщила в... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T16:50
2025-09-11T16:50
аэропорт
краснодар
новости
росавиация
авиация
авиабилеты
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111664/31/1116643192_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_094170aad42fd7bcb3ca83e4b69eaf27.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час. О параметрах работы воздушной гавани сообщила в четверг Росавиация.Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщил ранее в четверг Минтранс России.Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, отмечается в сообщении.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. Воздушная гавань в Геленджике возобновила работу 9 июля. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновит работу аэропорт СимферополяАэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государстваОграничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111664/31/1116643192_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_397f9b54a727d54302ef678af8fcb7f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт, краснодар, новости, росавиация, авиация, авиабилеты , авиасообщение
Как будет работать аэропорт Краснодар

Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов – Росавиация

16:50 11.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час. О параметрах работы воздушной гавани сообщила в четверг Росавиация.
Аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации, сообщил ранее в четверг Минтранс России.
"Воздушная гавань столицы Кубани готова к приему и отправке гражданских воздушных судов. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9 до 19:00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час", – проинформировали в федеральном агентстве.
Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября, отмечается в сообщении.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. Воздушная гавань в Геленджике возобновила работу 9 июля. 28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства
Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
 
АэропортКраснодарНовостиРосавиацияАвиацияавиабилетыАвиасообщение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
17:11Ситуация в Крыму с ковидом и корью - ответ Роспотребнадзора
16:59Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
16:50Как будет работать аэропорт Краснодар
16:31У нас только "цигайские" - как в крымской степи развивается овцеводство
16:11Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
16:02Аэропорт Краснодара возобновляет работу
15:54Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
15:32Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
15:18Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
15:15Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине
15:04В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
14:45Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
14:33ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
14:07Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
Лента новостейМолния