Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T08:52
2025-09-16T08:52
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
политика
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.Глава киевского режима добавил, что единственный способ остановить боевые действия – это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности.Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы. Одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие

Зеленский выдвинул Трампу новое условие по урегулированию

08:52 16.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.
"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – заявил Зеленский .
Глава киевского режима добавил, что единственный способ остановить боевые действия – это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности.
Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы. Одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.
Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования.
