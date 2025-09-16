https://crimea.ria.ru/20250916/nuzhna-chetkaya-pozitsiya-zelenskiy-postavil-trampu-novoe-uslovie-1149475751.html

Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие

Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T08:52

2025-09-16T08:52

2025-09-16T08:52

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

политика

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_168:28:1207:612_1920x0_80_0_0_571df5a75fac0242bea6ebc70a654abd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул президенту США Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.Глава киевского режима добавил, что единственный способ остановить боевые действия – это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности.Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы. Одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, политика, владимир зеленский