Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума.По его словам, одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.При этом Песков отверг возможность обеспечения безопасности Украины за счет размещения иностранных военных контингентов.Пресс-секретарь напомнил, что в стамбульских договоренностях 2022 года уже содержались положения о гарантиях безопасности."Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались", – сказал он.Песков добавил, что тема гарантий может и должна стать предметом переговоров. По его словам, возможность возвращения к стамбульскому формату связана с повышением уровня диалога между Москвой и Киевом.Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу российской делегации под руководством своего помощника Владимира Мединского, и не исключил продолжения переговоров в этом формате."Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена",– подчеркнул Песков.Отдельно представитель Кремля обратил внимание на принцип неделимости безопасности. По его словам, она не должна обеспечиваться за счет безопасности другой. Именно этот тезис и лежит в основе идей российской стороны.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.
"Безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам", – подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков отверг возможность обеспечения безопасности Украины за счет размещения иностранных военных контингентов.
"Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну", – отметил он.
Пресс-секретарь напомнил, что в стамбульских договоренностях 2022 года уже содержались положения о гарантиях безопасности.
"Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались", – сказал он.
Песков добавил, что тема гарантий может и должна стать предметом переговоров. По его словам, возможность возвращения к стамбульскому формату связана с повышением уровня диалога между Москвой и Киевом.
Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу российской делегации под руководством своего помощника Владимира Мединского, и не исключил продолжения переговоров в этом формате.
"Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена",– подчеркнул Песков.
Отдельно представитель Кремля обратил внимание на принцип неделимости безопасности. По его словам, она не должна обеспечиваться за счет безопасности другой. Именно этот тезис и лежит в основе идей российской стороны.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
