https://crimea.ria.ru/20250905/peskov-sdelal-zayavlenie-o-garantiyakh-bezopasnosti-ukrainy-1149223881.html

Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины

Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины

Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T07:20

2025-09-05T07:20

2025-09-05T07:24

дмитрий песков

политика

внешняя политика

вэф

новости

украина

нато

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136009682_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_2d4f9b4771b47b442d92d75c88f934f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума.По его словам, одной из ключевых причин конфликта стало нарушение основ безопасности России, связанное с перспективой вступления Украины в НАТО и продвижением военной инфраструктуры альянса к российским границам.При этом Песков отверг возможность обеспечения безопасности Украины за счет размещения иностранных военных контингентов.Пресс-секретарь напомнил, что в стамбульских договоренностях 2022 года уже содержались положения о гарантиях безопасности."Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались", – сказал он.Песков добавил, что тема гарантий может и должна стать предметом переговоров. По его словам, возможность возвращения к стамбульскому формату связана с повышением уровня диалога между Москвой и Киевом.Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу российской делегации под руководством своего помощника Владимира Мединского, и не исключил продолжения переговоров в этом формате."Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена",– подчеркнул Песков.Отдельно представитель Кремля обратил внимание на принцип неделимости безопасности. По его словам, она не должна обеспечиваться за счет безопасности другой. Именно этот тезис и лежит в основе идей российской стороны.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика, внешняя политика, вэф, новости, украина, нато, безопасность