26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон

26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон

2025-09-04T17:47

2025-09-04T17:47

2025-09-04T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже.Еще несколько стран, по словам Макрона, "продолжают обдумывать свою позицию".Президент Франции также добавил, что в ближайшие дни определится формат участия США в предоставлении гарантий безопасности Украине.В Париже в четверг состоялась очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. В ней также принял участие Владимир Зеленский. Главной темой консультаций являлись гарантии безопасности Украины.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыУ Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявлениеГарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле

