26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон

17:47 04.09.2025 (обновлено: 17:52 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже.
"Сегодня 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", – цитирует французского лидера РИА Новости
Еще несколько стран, по словам Макрона, "продолжают обдумывать свою позицию".
Президент Франции также добавил, что в ближайшие дни определится формат участия США в предоставлении гарантий безопасности Украине.
В Париже в четверг состоялась очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. В ней также принял участие Владимир Зеленский. Главной темой консультаций являлись гарантии безопасности Украины.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна
на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе
