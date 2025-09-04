Рейтинг@Mail.ru
04.09.2025
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты - РИА Новости Крым, 04.09.2025
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Страны так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Страны так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом заявили в правительстве Великобритании.Стармер также поблагодарил руководителей министерств обороны стран коалиции за их "постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине – ред.) в случае прекращения огня", отмечается в заявлении.В Париже в четверг проходит очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Главной темой консультаций, по данным СМИ, являются гарантии безопасности Украины.Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News заявил, что США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ. Он не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму миллион долларов в месяц через партнеров по НАТО.Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты

"Коалиция желающих" объявила о намерениях поставлять Украине ракеты большой дальности

15:55 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Страны так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом заявили в правительстве Великобритании.
"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского кабинета.
Стармер также поблагодарил руководителей министерств обороны стран коалиции за их "постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента (на Украине – ред.) в случае прекращения огня", отмечается в заявлении.
В Париже в четверг проходит очередная встреча "коалиции желающих". Ее возглавят французский президент Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Главной темой консультаций, по данным СМИ, являются гарантии безопасности Украины.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News заявил, что США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ. Он не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму миллион долларов в месяц через партнеров по НАТО.
Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).
Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.
