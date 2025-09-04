https://crimea.ria.ru/20250904/u-ukrainy-net-vybora-postpred-ssha-pri-nato-sdelal-zayavlenie-1149201543.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинское руководство будет вынуждено согласиться с любой предложенной ему архитектурой безопасности, заявил в интервью агентству Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования.Владимир Путин подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для ЕвропыГарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - ПутинНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинское руководство будет вынуждено согласиться с любой предложенной ему архитектурой безопасности, заявил в интервью агентству Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности", – цитирует РИА Новости американского постпреда, принимавшего участие в стратегическом форуме в Словении.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования.
Владимир Путин подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.
