У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление

У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление - РИА Новости Крым, 04.09.2025

У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление

Украинское руководство будет вынуждено согласиться с любой предложенной ему архитектурой безопасности, заявил в интервью агентству Bloomberg постпред США при... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T13:39

2025-09-04T13:39

2025-09-04T13:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украинское руководство будет вынуждено согласиться с любой предложенной ему архитектурой безопасности, заявил в интервью агентству Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования.Владимир Путин подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.

