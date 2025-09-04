https://crimea.ria.ru/20250904/vse-initsiativy-zelenskogo-po-ukraine--garantiya-opasnosti-dlya-evropy-1149191102.html
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента,... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T07:57
2025-09-04T07:57
2025-09-04T07:57
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
владимир зеленский
политика
внешняя политика
мнения
в мире
коллективный запад
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_4885f18502619018ef99cdf844435f8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента, поскольку направлены на сохранение "незалежной" в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих "гарантий безопасности" Украины, обозначив три приоритетных элемента:- Сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием;- Защита Украины "партнерами" в некоем формате "НАТО-лайт" на случай "нового вторжения";- Сохранение антироссийских санкций и использование украденных российских активов для "восстановления" страны."По поводу третьего – с учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже гуманитарная и военная помощь, которая приходит, разворовывается", – подчеркнула Захарова.По ее мнению, Украина давно утратила самостоятельность. Страна управляется извне и де-факто стала для ее западных кураторов настоящей колонией.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что РФ и США согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в ПекинеТрамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на УкраинеРоссия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_24:0:935:683_1920x0_80_0_0_5f9250c73b6b95cf679beb82337312f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, владимир зеленский, политика, внешняя политика, мнения, в мире, коллективный запад, новости
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Зеленский сохраняет Украину в качестве плацдарма для террора против РФ – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента, поскольку направлены на сохранение "незалежной" в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все эти идеи киевского главаря, являющиеся, по сути, калькой инициатив европейской "партии войны", направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора и провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не "безопасности" Украине, а "опасности" европейскому континенту", – сказала дипломат в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Захарова напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих "гарантий безопасности" Украины, обозначив три приоритетных элемента:
- Сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием;
- Защита Украины "партнерами" в некоем формате "НАТО-лайт" на случай "нового вторжения";
- Сохранение антироссийских санкций и использование украденных российских активов для "восстановления" страны.
"По поводу третьего – с учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже гуманитарная и военная помощь, которая приходит, разворовывается", – подчеркнула Захарова.
По ее мнению, Украина давно утратила самостоятельность. Страна управляется извне и де-факто стала для ее западных кураторов настоящей колонией.
"Засевшие в Киеве неонацисты ради своих корыстных интересов готовы пустить с молотка остатки Украины и без колебания пожертвовать жизнями миллионов ее жителей", – заявила Мария Захарова.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что РФ и США согласовывают
место и дату следующего раунда переговоров. При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: