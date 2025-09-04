Рейтинг@Mail.ru
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента,... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента, поскольку направлены на сохранение "незалежной" в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих "гарантий безопасности" Украины, обозначив три приоритетных элемента:- Сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием;- Защита Украины "партнерами" в некоем формате "НАТО-лайт" на случай "нового вторжения";- Сохранение антироссийских санкций и использование украденных российских активов для "восстановления" страны."По поводу третьего – с учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже гуманитарная и военная помощь, которая приходит, разворовывается", – подчеркнула Захарова.По ее мнению, Украина давно утратила самостоятельность. Страна управляется извне и де-факто стала для ее западных кураторов настоящей колонией.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что РФ и США согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы

Зеленский сохраняет Украину в качестве плацдарма для террора против РФ – Захарова

07:57 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента, поскольку направлены на сохранение "незалежной" в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все эти идеи киевского главаря, являющиеся, по сути, калькой инициатив европейской "партии войны", направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора и провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не "безопасности" Украине, а "опасности" европейскому континенту", – сказала дипломат в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Захарова напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих "гарантий безопасности" Украины, обозначив три приоритетных элемента:
- Сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием;
- Защита Украины "партнерами" в некоем формате "НАТО-лайт" на случай "нового вторжения";
- Сохранение антироссийских санкций и использование украденных российских активов для "восстановления" страны.
"По поводу третьего – с учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже гуманитарная и военная помощь, которая приходит, разворовывается", – подчеркнула Захарова.
По ее мнению, Украина давно утратила самостоятельность. Страна управляется извне и де-факто стала для ее западных кураторов настоящей колонией.
"Засевшие в Киеве неонацисты ради своих корыстных интересов готовы пустить с молотка остатки Украины и без колебания пожертвовать жизнями миллионов ее жителей", – заявила Мария Захарова.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что РФ и США согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.
