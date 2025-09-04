https://crimea.ria.ru/20250904/vse-initsiativy-zelenskogo-po-ukraine--garantiya-opasnosti-dlya-evropy-1149191102.html

Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы

2025-09-04T07:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все условия для урегулирования украинского конфликта, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, опасны для всего европейского континента, поскольку направлены на сохранение "незалежной" в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих "гарантий безопасности" Украины, обозначив три приоритетных элемента:- Сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием;- Защита Украины "партнерами" в некоем формате "НАТО-лайт" на случай "нового вторжения";- Сохранение антироссийских санкций и использование украденных российских активов для "восстановления" страны."По поводу третьего – с учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже гуманитарная и военная помощь, которая приходит, разворовывается", – подчеркнула Захарова.По ее мнению, Украина давно утратила самостоятельность. Страна управляется извне и де-факто стала для ее западных кураторов настоящей колонией.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что РФ и США согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в ПекинеТрамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на УкраинеРоссия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин

