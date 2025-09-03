https://crimea.ria.ru/20250903/bezopasnost-ukrainy-nelzya-obespechit-za-schet-rossii---putin-1149179648.html
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T17:03
2025-09-03T17:03
2025-09-03T17:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.Российский лидер подчеркнул, что РФ борется в первую очередь за право проживающих на этих территориях людей, которые должны иметь возможность говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций."Вот, прежде всего, о чем идет речь. И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву", - указал Путин.Он также подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
владимир путин (политик), китай, визит путина в китай, новости, украина, политика, новости сво, россия, видео
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Гарантии безопасности Украине не могут быть даны в обмен на территории - Путин
17:03 03.09.2025 (обновлено: 17:40 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"Сейчас есть некие домыслы, что есть формула гарантии безопасности в обменной территории. Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. Гарантия безопасности, это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий", – завил российский лидер.
Российский лидер подчеркнул, что РФ борется в первую очередь за право проживающих на этих территориях людей, которые должны иметь возможность говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций.
"Вот, прежде всего, о чем идет речь. И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву", - указал Путин.
Он также подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.
Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием
, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
