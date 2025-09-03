https://crimea.ria.ru/20250903/bezopasnost-ukrainy-nelzya-obespechit-za-schet-rossii---putin-1149179648.html

Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.Российский лидер подчеркнул, что РФ борется в первую очередь за право проживающих на этих территориях людей, которые должны иметь возможность говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций."Вот, прежде всего, о чем идет речь. И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву", - указал Путин.Он также подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

