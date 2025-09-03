Рейтинг@Mail.ru
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/bezopasnost-ukrainy-nelzya-obespechit-za-schet-rossii---putin-1149179648.html
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T17:03
2025-09-03T17:40
владимир путин (политик)
китай
визит путина в китай
новости
украина
политика
новости сво
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149179433_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ef7bc677798d53e606ec0e6cdf57d3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.Российский лидер подчеркнул, что РФ борется в первую очередь за право проживающих на этих территориях людей, которые должны иметь возможность говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций."Вот, прежде всего, о чем идет речь. И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву", - указал Путин.Он также подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территорияхНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опросВ МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
https://crimea.ria.ru/20250903/putin-priglasil-zelenskogo-na-vstrechu-v-moskvu-1149179301.html
китай
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149179433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c872691470cfcf4054bf82a7e3e74d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), китай, визит путина в китай, новости, украина, политика, новости сво, россия, видео
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин

Гарантии безопасности Украине не могут быть даны в обмен на территории - Путин

17:03 03.09.2025 (обновлено: 17:40 03.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"Сейчас есть некие домыслы, что есть формула гарантии безопасности в обменной территории. Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. Гарантия безопасности, это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий", – завил российский лидер.
Российский лидер подчеркнул, что РФ борется в первую очередь за право проживающих на этих территориях людей, которые должны иметь возможность говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и традиций.
"Вот, прежде всего, о чем идет речь. И если эти люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву", - указал Путин.
Он также подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации. И напомнил, что РФ никогда не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет, но всегда возражала против ее членства в НАТО.
Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
Президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Китай
16:56
Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
 
Владимир Путин (политик)КитайВизит Путина в КитайНовостиУкраинаПолитикаНовости СВОРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине
17:48В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом
17:12Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность
17:09Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
17:03Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
16:56Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
16:34Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
16:02Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
15:51Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
14:08В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
14:00Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
13:50ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России
13:42Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
13:34В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
13:26Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
13:14"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии
Лента новостейМолния