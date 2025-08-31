Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос - РИА Новости Крым, 31.08.2025
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос - РИА Новости Крым, 31.08.2025
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
Прекращения боев и поиска компромиссов на переговорах ждет большинство жителей Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Прекращения боев и поиска компромиссов на переговорах ждет большинство жителей Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".Жителей Украины попросили ответить на вопрос – какой сценарий развития событий касаемо войны вы поддерживаете? В результате 59% опрошенных выбрали вариант "прекращение боев и поиск компромисса на переговорах".В то же время, пишет агентство, 20% считают, что нужно "воевать до возвращения Крыма и Донбасса", а 13% – "воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2022 года"."Еще по 4% опрошенных затруднились ответить и выбрали другое", – гласят данные опроса.При этом количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023-го увеличилось на 47 процентных пунктов, а количество выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта, добавили в сообщении.Ранее генеральный секретарь Международного движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов рассказал, что значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Киев не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, поскольку именно в соответствии с этим закрепленным в Уставе ООН правом Украина была объявлена независимой в 1991 году.
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос

Прекращения огня и компромиссов на переговорах хотя почти 60% украинцев - данные опроса

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Прекращения боев и поиска компромиссов на переговорах ждет большинство жителей Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".
"Большинство жителей Украины выступают за прекращение боев и поиск компромисса на переговорах", – сказано в сообщении.
Жителей Украины попросили ответить на вопрос – какой сценарий развития событий касаемо войны вы поддерживаете? В результате 59% опрошенных выбрали вариант "прекращение боев и поиск компромисса на переговорах".
В то же время, пишет агентство, 20% считают, что нужно "воевать до возвращения Крыма и Донбасса", а 13% – "воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2022 года".
"Еще по 4% опрошенных затруднились ответить и выбрали другое", – гласят данные опроса.
При этом количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023-го увеличилось на 47 процентных пунктов, а количество выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта, добавили в сообщении.
Ранее генеральный секретарь Международного движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов рассказал, что значительная часть населения стран Восточной Европы считает Крым российским регионом и выступает за налаживание отношений с РФ.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Киев не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, поскольку именно в соответствии с этим закрепленным в Уставе ООН правом Украина была объявлена независимой в 1991 году.
Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
 
