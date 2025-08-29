В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
Гарантии безопасности для Киева должны быть результатом мирного урегулирования - Захарова
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности — это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, "базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются", и "ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях".
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила ранее, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.
Кроме того, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. Также Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми.
