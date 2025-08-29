https://crimea.ria.ru/20250829/v-mid-rossii-rasskazali-o-garantiyakh-bezopasnosti-dlya-kieva-1149071810.html

В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева

В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева

29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "базирующиеся на рудиментах колониального мышления гарантии так называемой безопасности, которые обсуждают в Европе, таковыми не являются", и "ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях".Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила ранее, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.Кроме того, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. Также Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИГеополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступокПереговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий

