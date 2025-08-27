Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский
Зеленский: украинская делегация обсудит гарантии безопасности в США в пятницу
22:05 27.08.2025 (обновлено: 22:27 27.08.2025)
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Владмиир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.
"Завтра встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента (США Дональда - ред.) Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности. Военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении в своем в Telegram-канале, рассказывая о графике Ермака на ближайшие дни.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Позднее украинские СМИ сообщили, что в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила ранее, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.
Кроме того, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. Также Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми.
