Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский

Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский

Владмиир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T22:05

2025-08-27T22:05

2025-08-27T22:27

СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Владмиир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Позднее украинские СМИ сообщили, что в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила ранее, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.Кроме того, ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. Также Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми.

