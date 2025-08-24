https://crimea.ria.ru/20250824/lavrov-nazval-uslovie-suschestvovaniya-ukrainy-1148955145.html

Лавров назвал условие существования Украины

Лавров назвал условие существования Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Лавров назвал условие существования Украины

Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T17:30

2025-08-24T17:30

2025-08-24T17:30

сергей лавров

видео

мнения

россия

политика

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148955920_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28bbc23847e2b4d8c1a3664b18a056e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Также министр заявил, что Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае. По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России.И напомнил, что юридические гарантии по Будапештскому меморандуму заключались в том, что Украину не будут атаковать с применением ядерного оружия. Глава киевского режима Владимир Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.Лавров также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать тому возможность заявить, что он легитимен, поскольку Зеленский сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании.И подчеркнул, что у России есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности РФ, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории, перечислил министр. И напомнил, что для урегулирования конфликта Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима ранее в воскресенье назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на это усомнилась в здравомыслии Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровеньРоссия вернет мир в Донбасс – ПутинВозвращение Крыма Украине невозможно – Трамп

https://crimea.ria.ru/20250822/zelenskiy-otkazalsya-ot-vsekh-predlozheniy-trampa-po-uregulirovaniyu--lavrov-1148911197.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, видео, мнения, россия, политика, украина, владимир зеленский