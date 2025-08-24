Рейтинг@Mail.ru
24.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250824/lavrov-nazval-uslovie-suschestvovaniya-ukrainy-1148955145.html
Лавров назвал условие существования Украины
Лавров назвал условие существования Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Лавров назвал условие существования Украины
Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об... РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Также министр заявил, что Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае. По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России.И напомнил, что юридические гарантии по Будапештскому меморандуму заключались в том, что Украину не будут атаковать с применением ядерного оружия. Глава киевского режима Владимир Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.Лавров также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать тому возможность заявить, что он легитимен, поскольку Зеленский сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании.И подчеркнул, что у России есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности РФ, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории, перечислил министр. И напомнил, что для урегулирования конфликта Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима ранее в воскресенье назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на это усомнилась в здравомыслии Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровеньРоссия вернет мир в Донбасс – ПутинВозвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
Лавров назвал условие существования Украины

Украина имеет право на существование только в случае если отпустит выбравших Россию людей

17:30 24.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота (на Украине – ред.), поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить все русское", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Также министр заявил, что Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае. По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России.

"Москва никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

И напомнил, что юридические гарантии по Будапештскому меморандуму заключались в том, что Украину не будут атаковать с применением ядерного оружия. Глава киевского режима Владимир Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришел к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США", – подчеркнул министр.
Лавров также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать тому возможность заявить, что он легитимен, поскольку Зеленский сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании.
"Мы признаем его (Зеленского – ред.) де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является", – заявил Лавров.
И подчеркнул, что у России есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности РФ, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории, перечислил министр. И напомнил, что для урегулирования конфликта Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.
В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима ранее в воскресенье назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на это усомнилась в здравомыслии Зеленского.
Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровень
Россия вернет мир в Донбасс – Путин
Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
