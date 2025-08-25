https://crimea.ria.ru/20250825/zaluzhnyy-otkazalsya-prisoedinitsya-k-komande-zelenskogo--smi-1148967273.html

Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединяться к команде Владимира Зеленского и, как полагают в Киеве РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединяться к команде Владимира Зеленского и, как полагают в Киеве и на Западе, готовится вступить в борьбу за пост украинского президента. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.При этом экс-главком ВСУ, по словам источников газеты, "пообещал быть лояльным Зеленскому, до определенного момента". Залужный якобы пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать главу киевского режима, пока продолжается конфликт, а также заверил, что "не преподнесет администрации президента никаких неприятных сюрпризов".Тем не мнее, пишет The Guardian, "в Киеве растет уверенность в том, что Залужный готовится к политической карьере".По информации издания, в случае победы на выборах Залужный позиционировал бы себя "как жесткого лидера военного времени", пообещав народу Украины "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны. Близкие к бывшему главкому источники уточняют, что он считает образцом политической системы Израиль, "окруженный врагами и полностью сосредоточенный на обороне".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведет возможная замена Зеленского на ЗалужногоУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоЗалужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

