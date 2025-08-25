Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИ

https://crimea.ria.ru/20250825/zaluzhnyy-otkazalsya-prisoedinitsya-k-komande-zelenskogo--smi-1148967273.html
Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединяться к команде Владимира Зеленского и, как полагают в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединяться к команде Владимира Зеленского и, как полагают в Киеве и на Западе, готовится вступить в борьбу за пост украинского президента. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.При этом экс-главком ВСУ, по словам источников газеты, "пообещал быть лояльным Зеленскому, до определенного момента". Залужный якобы пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать главу киевского режима, пока продолжается конфликт, а также заверил, что "не преподнесет администрации президента никаких неприятных сюрпризов".Тем не мнее, пишет The Guardian, "в Киеве растет уверенность в том, что Залужный готовится к политической карьере".По информации издания, в случае победы на выборах Залужный позиционировал бы себя "как жесткого лидера военного времени", пообещав народу Украины "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны. Близкие к бывшему главкому источники уточняют, что он считает образцом политической системы Израиль, "окруженный врагами и полностью сосредоточенный на обороне".
Залужный захотел стать "жестким лидером" Украины по примеру Израиля – The Guardian
13:40 25.08.2025 (обновлено: 15:04 25.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединяться к команде Владимира Зеленского и, как полагают в Киеве и на Западе, готовится вступить в борьбу за пост украинского президента. Об этом пишет
британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
"На встрече в ноябре прошлого года (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом перед будущими выборами. Залужный отказался", - говорится в статье.
При этом экс-главком ВСУ, по словам источников газеты, "пообещал быть лояльным Зеленскому, до определенного момента". Залужный якобы пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать главу киевского режима, пока продолжается конфликт, а также заверил, что "не преподнесет администрации президента никаких неприятных сюрпризов".
Тем не мнее, пишет The Guardian, "в Киеве растет уверенность в том, что Залужный готовится к политической карьере".
"Генерал скрывает свои планы даже наедине с близкими соратниками, но многие предполагают, что он просто выжидает подходящего момента, прежде чем вступить в бой", - отмечается в публикации.
По информации издания, в случае победы на выборах Залужный позиционировал бы себя "как жесткого лидера военного времени", пообещав народу Украины "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны. Близкие к бывшему главкому источники уточняют, что он считает образцом политической системы Израиль, "окруженный врагами и полностью сосредоточенный на обороне".
