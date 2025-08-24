Рейтинг@Mail.ru
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/geopoliticheskoe-samoubiystvo-v-krymu-otvetili-kievu-na-otkaz-ot-ustupok-1148947257.html
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством отказ киевских властей идти на территориальные уступки ради завершения... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T12:39
2025-08-24T12:39
мнения
владимир константинов
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством отказ киевских властей идти на территориальные уступки ради завершения конфликта на Украине.По его словам, сейчас по украинскому конфликту идут переговоры, и непонятно, где вбросы, а где реальная переговорная позиция."Идут переговоры, это очень тонкий процесс поиска компромисса. Свою позицию Российская Федерация излагала неоднократно, в последний раз – на Аляске. Режим Зеленского вполне ожидаемо спускает все на тормоза, через "но", пытаясь размыть на пути поиска каких-то гарантий безопасности для Украины. И никто при этом даже не заикается о гарантиях безопасности для России. А ведь именно их отсутствие и подтолкнуло ситуацию к СВО", – сказал Константинов.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC.Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампЗеленский ответил Трампу на призыв отказаться от КрымаТрамп допустил оговорки в отношении Крыма
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa17289a3313cae3329579275740714d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, владимир константинов, украина, политика, новости
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок

В Крыму назвали геополитическим самоубийством Украины отказ киевских властей от уступок

12:39 24.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством отказ киевских властей идти на территориальные уступки ради завершения конфликта на Украине.

"Киев не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет", – сказал Константинов в комментарии РИА Новости.

По его словам, сейчас по украинскому конфликту идут переговоры, и непонятно, где вбросы, а где реальная переговорная позиция.
"Идут переговоры, это очень тонкий процесс поиска компромисса. Свою позицию Российская Федерация излагала неоднократно, в последний раз – на Аляске. Режим Зеленского вполне ожидаемо спускает все на тормоза, через "но", пытаясь размыть на пути поиска каких-то гарантий безопасности для Украины. И никто при этом даже не заикается о гарантиях безопасности для России. А ведь именно их отсутствие и подтолкнуло ситуацию к СВО", – сказал Константинов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.
15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
 
МненияВладимир КонстантиновУкраинаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв
12:39Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
12:14ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:05Крымский мост: очередь растет с двух сторон
11:47Нудизм в центре города: в Севастополе голый мужчина бегал и ругался матом
11:32Врачи достали из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож
11:14Туристическая группа пропала в районе одного из вулканов на Курилах
11:05В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
10:48Добровольцы "Барс-Крым" получили награды Минобороны
10:10Один из сталинских ударов: как освобождали столицу Молдавии
09:43Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР
09:15Крымский мост: растет очередь на выезде с полуострова
08:52Источник сильных взрывов: к Земле выходят центры активности Солнца
08:2095 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 13 регионов страны
07:52США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
07:36Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
07:07Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
07:04Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
Лента новостейМолния