https://crimea.ria.ru/20250824/geopoliticheskoe-samoubiystvo-v-krymu-otvetili-kievu-na-otkaz-ot-ustupok-1148947257.html

Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок

Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством отказ киевских властей идти на территориальные уступки ради завершения... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T12:39

2025-08-24T12:39

2025-08-24T12:39

мнения

владимир константинов

украина

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал геополитическим самоубийством отказ киевских властей идти на территориальные уступки ради завершения конфликта на Украине.По его словам, сейчас по украинскому конфликту идут переговоры, и непонятно, где вбросы, а где реальная переговорная позиция."Идут переговоры, это очень тонкий процесс поиска компромисса. Свою позицию Российская Федерация излагала неоднократно, в последний раз – на Аляске. Режим Зеленского вполне ожидаемо спускает все на тормоза, через "но", пытаясь размыть на пути поиска каких-то гарантий безопасности для Украины. И никто при этом даже не заикается о гарантиях безопасности для России. А ведь именно их отсутствие и подтолкнуло ситуацию к СВО", – сказал Константинов.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. По его словам, Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть утраченные территории силой.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC.Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч.15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампЗеленский ответил Трампу на призыв отказаться от КрымаТрамп допустил оговорки в отношении Крыма

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, украина, политика, новости