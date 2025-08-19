Белый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности Украине

https://crimea.ria.ru/20250819/belyy-dom-ssha-pomogut-s-koordinatsiey-garantiy-bezopasnosti-ukraine-1148845067.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставим другие средства для гарантий безопасности нашим европейским союзникам. Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждение этих вопросов с Украиной и Россией", - сообщила она журналистам на брифинге.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

