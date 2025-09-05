https://crimea.ria.ru/20250905/kloun-kamikadze-i-vyzhivanie-elit-kak-dolgo-es-smozhet-vooruzhat-kiev-1149208139.html

Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев

Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Европейские лидеры продолжат накачивать Украину оружием – это вопрос выживания либеральной евроэлиты, однако это уже не поможет остановить глобальные процессы по перестройке мироустройства и грядущие политические изменения в их собственных странах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению политолога, украинская тема для евроэлит – попытка самосохраниться в созданных ими же самими условиях разрушения европейских экономик. Минфин Германии, например, уже открыто заявляет о необходимости "повесить" дефицит бюджета в 30 миллиардов долларов на рядовых немцев за счет срезания социальной сферы, напоминает гость эфира."Мы посмотрим, как в ближайшее воскресенье завершатся местные выборы в Германии. Именно от местных выборов зависит будущее Бундестага (парламент Германии – ред.). И именно Бундестаг, а не канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей антироссийской риторикой в итоге принимает решение о направлении Вооруженных Сил за пределы своей территории. Долго ли просидит тот же Мерц? Сомневаюсь. Уже сейчас в Европе все больше рвутся к власти радикальные националистические силы ", – констатирует гость эфира.На фоне экономических проблем и недовольства электората вводить войска на Украину в качестве "гарантий безопасности", по мнению эксперта, страны ЕС не будут, но вооружать Киев и затягивать конфликт продолжат так долго, как это возможно.Лидеры европейских стран выступают против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть, заявлял ранее профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Как отметил эксперт, в США сменилась власть, новый президент Дональд Трамп начал проводить кардинально противоположную предшествующей администрации Джо Байдена политику. В то же время в европейских странах лидеры остались практически прежними. На протяжении долгого времени они проводили антироссийскую политику, поддерживая Украину и являлись одним из катализаторов вооруженного конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявлениеПутин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственностьГлавные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

