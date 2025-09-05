https://crimea.ria.ru/20250905/kloun-kamikadze-i-vyzhivanie-elit-kak-dolgo-es-smozhet-vooruzhat-kiev-1149208139.html
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
Европейские лидеры продолжат накачивать Украину оружием – это вопрос выживания либеральной евроэлиты, однако это уже не поможет остановить глобальные процессы... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-05
2025-09-05T06:10
2025-09-04T20:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Европейские лидеры продолжат накачивать Украину оружием – это вопрос выживания либеральной евроэлиты, однако это уже не поможет остановить глобальные процессы по перестройке мироустройства и грядущие политические изменения в их собственных странах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению политолога, украинская тема для евроэлит – попытка самосохраниться в созданных ими же самими условиях разрушения европейских экономик. Минфин Германии, например, уже открыто заявляет о необходимости "повесить" дефицит бюджета в 30 миллиардов долларов на рядовых немцев за счет срезания социальной сферы, напоминает гость эфира."Мы посмотрим, как в ближайшее воскресенье завершатся местные выборы в Германии. Именно от местных выборов зависит будущее Бундестага (парламент Германии – ред.). И именно Бундестаг, а не канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей антироссийской риторикой в итоге принимает решение о направлении Вооруженных Сил за пределы своей территории. Долго ли просидит тот же Мерц? Сомневаюсь. Уже сейчас в Европе все больше рвутся к власти радикальные националистические силы ", – констатирует гость эфира.На фоне экономических проблем и недовольства электората вводить войска на Украину в качестве "гарантий безопасности", по мнению эксперта, страны ЕС не будут, но вооружать Киев и затягивать конфликт продолжат так долго, как это возможно.Лидеры европейских стран выступают против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть, заявлял ранее профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Как отметил эксперт, в США сменилась власть, новый президент Дональд Трамп начал проводить кардинально противоположную предшествующей администрации Джо Байдена политику. В то же время в европейских странах лидеры остались практически прежними. На протяжении долгого времени они проводили антироссийскую политику, поддерживая Украину и являлись одним из катализаторов вооруженного конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявлениеПутин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственностьГлавные заявления во время встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
Евролидеры не смогут вечно самосохраняться за счет украинского конфликта – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
Европейские лидеры продолжат накачивать Украину оружием – это вопрос выживания либеральной евроэлиты, однако это уже не поможет остановить глобальные процессы по перестройке мироустройства и грядущие политические изменения в их собственных странах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Мировой порядок изменился. Система монопольного владения миром с помощью доллара и американского оружия себя исчерпала. Трамп (президент США – ред.) это осознает. Но европейские лидеры, хоть и осознают, но не могут с этим смириться, поэтому продолжают накачивать оружием Украину в надежде "пересидеть" Трампа", – очерчивает текущее положение вещей эксперт.
По мнению политолога, украинская тема для евроэлит – попытка самосохраниться в созданных ими же самими условиях разрушения европейских экономик. Минфин Германии, например, уже открыто заявляет о необходимости "повесить" дефицит бюджета в 30 миллиардов долларов на рядовых немцев за счет срезания социальной сферы, напоминает гость эфира.
"Мы посмотрим, как в ближайшее воскресенье завершатся местные выборы в Германии. Именно от местных выборов зависит будущее Бундестага (парламент Германии – ред.). И именно Бундестаг, а не канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей антироссийской риторикой в итоге принимает решение о направлении Вооруженных Сил за пределы своей территории. Долго ли просидит тот же Мерц? Сомневаюсь. Уже сейчас в Европе все больше рвутся к власти радикальные националистические силы ", – констатирует гость эфира.
На фоне экономических проблем и недовольства электората вводить войска на Украину в качестве "гарантий безопасности", по мнению эксперта, страны ЕС не будут, но вооружать Киев и затягивать конфликт продолжат так долго, как это возможно.
"Они и дальше будут пичкать Украину оружием, сохраняя себя во власти. Ведь как объяснить рядовым гражданам все предыдущие расходы, если признать поражение? При всем этом пока они не становятся менее опасны. До тех пор, пока есть клоун-камикадзе по фамилии Зеленский, готовый уничтожать свою страну с аналогичной целью: лишь бы сохранить себя и то, что он украл", – подытожил политолог.
Лидеры европейских стран
выступают против мирного урегулирования на Украине, поскольку в противном случае их ждет политическая смерть, заявлял ранее профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Как отметил эксперт, в США сменилась власть, новый президент Дональд Трамп начал проводить кардинально противоположную предшествующей администрации Джо Байдена политику. В то же время в европейских странах лидеры остались практически прежними. На протяжении долгого времени они проводили антироссийскую политику, поддерживая Украину и являлись одним из катализаторов вооруженного конфликта.
