Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь

2025-09-15T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Как сообщалось, в 7 утра проезд с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночкуЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристовГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
