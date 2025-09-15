Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/krymskiy-most-so-storony-kerchi-nachala-rasti-ochered-1149452688.html
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T09:19
2025-09-15T09:19
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Как сообщалось, в 7 утра проезд с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночкуЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристовГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_509:381:1280:960_1920x0_80_0_0_41d8e8d38a4fd86056bd33c53a189673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 125 машин

09:19 15.09.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Как сообщалось, в 7 утра проезд с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку
Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
 
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуСитуация на дорогах КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Крымский мост: со стороны Керчи начала расти очередь
09:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
08:53Какие преступления в Крыму совершают чаще всего
08:41Крупный лесной пожар под Феодосией удалось локализовать
08:32На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за 3 месяца
08:17Starlink перестал работать по всей линии фронта
08:07День леса в России – инфографика
07:44Что предлагает Крым после окончания курортного сезона
07:22Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
07:11Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 80 гектаров
06:52Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
06:38Крым может производить в пять раз больше молока и мяса
06:21Взрыв газа в жилой многоэтажке Ангарска - есть погибший и раненые
06:05Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
00:01Ветер не утихает: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
23:41"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
23:07Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:55Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
22:21Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
Лента новостейМолния