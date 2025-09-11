Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
В Крыму открыли для посещения все маршруты в Ялтинском заповеднике
17:43 11.09.2025 (обновлено: 17:45 11.09.2025)
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".
Маршруты по заповедным лесам Ялты были закрыты в связи с высокой пожарной опасностью.
С 11 сентября для туристов доступны Кореизская, Боткинская и Таракташская тропы, а также маршруты Иограф и путь к горе Шаан-Кая.
При этом в "Заповедном Крыму" напомнили, что посещение этих маршрутов разрешено в сопровождении инструктора-проводника.
В начале августа начальник отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергей Клушин сообщил, что крымские заповедники с начала года посетили почти 220 тысячи туристов.
Для прогулки по заповедным территориям необходимо зарегистрироваться на сайте "Заповедного Крыма". После этого на указанную электронную почту придет пропуск, соответствующий статусу (турист, местный житель, льготник).
С 30 июня из-за высокой пожарной опасности были закрыты шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника. С 1 августа были введены дополнительные ограничения на посещение маршрутов "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри".
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
