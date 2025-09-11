https://crimea.ria.ru/20250911/yaltinskiy-zapovednik-v-krymu-otkryli-dlya-turistov-1149378154.html

Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в "Заповедном Крыму".Маршруты по заповедным лесам Ялты были закрыты в связи с высокой пожарной опасностью.При этом в "Заповедном Крыму" напомнили, что посещение этих маршрутов разрешено в сопровождении инструктора-проводника. В начале августа начальник отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергей Клушин сообщил, что крымские заповедники с начала года посетили почти 220 тысячи туристов.Для прогулки по заповедным территориям необходимо зарегистрироваться на сайте "Заповедного Крыма". После этого на указанную электронную почту придет пропуск, соответствующий статусу (турист, местный житель, льготник). С 30 июня из-за высокой пожарной опасности были закрыты шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника. С 1 августа были введены дополнительные ограничения на посещение маршрутов "К сосне Палласа", "Водопад Учан-Су", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Грибок", "К Зубцам Ай-Петри". С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутДом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на КарадагеЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов

