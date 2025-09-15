Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250915/krymskiy-most-seychas---dannye-na-utro-ponedelnika-1149451067.html
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
На Крымском мосту с обеих сторон нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T07:22
2025-09-15T07:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом, по прогнозам, самыми загруженными могут стать 15, 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крымский мост
крым
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

07:22 15.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
При этом, по прогнозам, самыми загруженными могут стать 15, 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
