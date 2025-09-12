Рейтинг@Mail.ru
Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку
Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского... РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом средняя стоимость номера в Сочи составляет 3479 рублей, в Питере – 3077, в столице – 3600 рублей.На четвертом месте оказалась Ялта со средним ценником за ночевку – 3217 рублей, Алушта – 3365, Феодосия – 2141. Далее следует Геленджик, где средний чек за ночь в отеле составит 3010 рублей. Замыкают рейтинг Евпатория - 2306 рублей, Севастополь – 2657 и Анапа – 1952.Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреКрым в лидерах по числу турпоездокКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Крымские курорты вошли в топ направлений для одиночного отдыха в сентябре – исследование

08:03 12.09.2025 (обновлено: 08:37 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Отдыхающие на пляже
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте – Сочи, собравший 20% сентябрьских одиночных бронирований. На втором Санкт-Петербург, а на третьем - Москва – 9% и 8% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
При этом средняя стоимость номера в Сочи составляет 3479 рублей, в Питере – 3077, в столице – 3600 рублей.
На четвертом месте оказалась Ялта со средним ценником за ночевку – 3217 рублей, Алушта – 3365, Феодосия – 2141. Далее следует Геленджик, где средний чек за ночь в отеле составит 3010 рублей. Замыкают рейтинг Евпатория - 2306 рублей, Севастополь – 2657 и Анапа – 1952.
Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
