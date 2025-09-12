https://crimea.ria.ru/20250912/krym-v-tope-napravleniy-dlya-osennego-otdykha-v-odinochku-1149369929.html

Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку

Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку

Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T08:03

2025-09-12T08:03

2025-09-12T08:37

отдых

отдых в крыму

крым

новости крыма

туризм

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_0790c9b8e8c2b2eb133d3188fa2eae19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом средняя стоимость номера в Сочи составляет 3479 рублей, в Питере – 3077, в столице – 3600 рублей.На четвертом месте оказалась Ялта со средним ценником за ночевку – 3217 рублей, Алушта – 3365, Феодосия – 2141. Далее следует Геленджик, где средний чек за ночь в отеле составит 3010 рублей. Замыкают рейтинг Евпатория - 2306 рублей, Севастополь – 2657 и Анапа – 1952.Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреКрым в лидерах по числу турпоездокКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму