Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено

Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги "Тепловка – Ивановка" в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T16:54
2025-09-07T16:54
крым
новости крыма
пожар
гу мчс рф по республике крым
сакский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136260282_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_fe20b1f3ad4f8c0c2bb23d3f56b56b9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги "Тепловка – Ивановка" в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС. Позже пожар локализовали на 15 гектарах. Для тушения ограничивалось движение на участке дороги в зоне возгорания.Также 7 сентября пожар тушили в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекЭкстренное предупреждение: в Крым идет опасная погодаОсобый противопожарный режим объявлен в Крыму
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики КрымДорога Симферополь – Евпатория – Мирный
Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный
© ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги "Тепловка – Ивановка" в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Дорога "Тепловка – Ивановка" открыта для движения", – проинформировали в МЧС по состоянию на 16.40 воскресенья.
В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС. Позже пожар локализовали на 15 гектарах. Для тушения ограничивалось движение на участке дороги в зоне возгорания.
Также 7 сентября пожар тушили в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.
