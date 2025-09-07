https://crimea.ria.ru/20250907/ogranichenie-dvizheniya-na-zapade-kryma-iz-za-pozhara-otmeneno-1149272528.html
Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено
Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги "Тепловка – Ивановка" в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги "Тепловка – Ивановка" в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС. Позже пожар локализовали на 15 гектарах. Для тушения ограничивалось движение на участке дороги в зоне возгорания.Также 7 сентября пожар тушили в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, сакский район
