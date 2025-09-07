Рейтинг@Mail.ru
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/ekstrennoe-preduprezhdenie--v-krym-idet-opasnaya-pogoda-1149266788.html
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T09:56
2025-09-07T09:56
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2de4dce1f159cf749b283e746963325.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдениемЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249460_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_07b59ec4c255d0dc42f1a637ee7acee1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода

МЧС: экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды

09:56 07.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКрым
Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"8, 9, 10 и 11 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сообщили в ведомстве.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму
 
КрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымПогодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
09:45Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
09:36На Крымском мосту растет очередь – время ожидания
09:15Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
08:44Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
08:01Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
07:47В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
07:3669 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России
07:07Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
21:52Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика
21:38Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
21:22Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
21:07Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
20:54Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
Лента новостейМолния