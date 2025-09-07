https://crimea.ria.ru/20250907/ekstrennoe-preduprezhdenie--v-krym-idet-opasnaya-pogoda-1149266788.html
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T09:56
2025-09-07T09:56
2025-09-07T09:56
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2de4dce1f159cf749b283e746963325.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Затяжное экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за высокой пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдениемЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249460_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_07b59ec4c255d0dc42f1a637ee7acee1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму
Экстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
МЧС: экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды