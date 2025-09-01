Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек - РИА Новости Крым, 01.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250901/v-krymu-na-pozharakh-evakuirovali-66-chelovek-1149120985.html
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
В Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T21:38
2025-09-01T21:38
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
пожар
статистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147903672_34:0:791:426_1920x0_80_0_0_bae6502a474669766ea63bfdf7519fa5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, за минувшую семидневку силы МЧС России помогали в ликвидации последствий 28 ДТП. Помощь была оказана 26 людям, спасли пять человек. Также помощь спасателей понадобилась в горах и на воде. Ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России Игорь Скуртул рассказал, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, подчеркнул он.
крым
Новости
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, пожар, статистика
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек

В Крыму на 27 пожарах эвакуировали 66 человек – сводка МЧС за неделю

21:38 01.09.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"С 25 по 31 августа на территории полуострова в этот период произошло 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Возгораний сухой растительности – 118", – сказано в сообщении.
Кроме того, за минувшую семидневку силы МЧС России помогали в ликвидации последствий 28 ДТП. Помощь была оказана 26 людям, спасли пять человек. Также помощь спасателей понадобилась в горах и на воде.
"В горно-лесной местности три происшествия, два человека спасено. На водных объектах зафиксировано два происшествия", – предоставили статистику спасатели.
Ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России Игорь Скуртул рассказал, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, подчеркнул он.
ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымПожарСтатистика
 
