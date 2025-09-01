https://crimea.ria.ru/20250901/v-krymu-na-pozharakh-evakuirovali-66-chelovek-1149120985.html

В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, за минувшую семидневку силы МЧС России помогали в ликвидации последствий 28 ДТП. Помощь была оказана 26 людям, спасли пять человек. Также помощь спасателей понадобилась в горах и на воде. Ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России Игорь Скуртул рассказал, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутСгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят

