В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
В Крыму на 27 пожарах эвакуировали 66 человек – сводка МЧС за неделю
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"С 25 по 31 августа на территории полуострова в этот период произошло 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек. Возгораний сухой растительности – 118", – сказано в сообщении.
Кроме того, за минувшую семидневку силы МЧС России помогали в ликвидации последствий 28 ДТП. Помощь была оказана 26 людям, спасли пять человек. Также помощь спасателей понадобилась в горах и на воде.
"В горно-лесной местности три происшествия, два человека спасено. На водных объектах зафиксировано два происшествия", – предоставили статистику спасатели.
Ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России Игорь Скуртул рассказал, что главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: