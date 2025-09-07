Рейтинг@Mail.ru
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
Ландшафтный пожар в Сакском районе локализован на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T15:58
2025-09-07T16:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе локализован на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС.Возгорание сухой растительности в лесополосе между Тепловкой и Ивановкой ликвидируют сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда и техника администрации. Всего привлечено от 103 человека, 19 единиц техники.
пожар, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, видео
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги

Из-за пожара в Сакском районе перекрыли участок дороги "Тепловка – Ивановка"

15:58 07.09.2025 (обновлено: 16:23 07.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе локализован на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС.

"Огнеборцы МЧС России локализовали ландшафтный пожар в Сакском районе, площадь пожара 15 гектаров. Для тушения ограничено движение на участке дороги "Тепловка – Ивановка", – проинформировали в ведомстве.

Возгорание сухой растительности в лесополосе между Тепловкой и Ивановкой ликвидируют сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда и техника администрации. Всего привлечено от 103 человека, 19 единиц техники.
