Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
Ландшафтный пожар в Сакском районе локализован на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T15:58
2025-09-07T15:58
2025-09-07T16:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Сакском районе локализован на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС.Возгорание сухой растительности в лесополосе между Тепловкой и Ивановкой ликвидируют сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда и техника администрации. Всего привлечено от 103 человека, 19 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекПожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часуВ селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
Из-за пожара в Сакском районе перекрыли участок дороги "Тепловка – Ивановка"
15:58 07.09.2025 (обновлено: 16:23 07.09.2025)