В Сакском районе тушат пожар возле двух сел

В Сакском районе тушат сухую траву возле сел Тепловка и Ивановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сакском районе тушат сухую траву возле сел Тепловка и Ивановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Для тушения привлечены два отделения 24-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда, трактор с плугом и водовозка. Угрозы населенным пунктам нет, уточняют спасатели.В воскресенье в Новороссийске продолжается тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания сейчас составляет 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекЭкстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
пожар, новости, крым, новости крыма, сакский район, происшествия, пожароопасный сезон в крыму
15:07 07.09.2025 (обновлено: 15:09 07.09.2025)