В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
В Сакском районе тушат сухую траву возле сел Тепловка и Ивановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
2025-09-07T15:07
2025-09-07T15:09
пожар
новости
крым
новости крыма
сакский район
происшествия
пожароопасный сезон в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сакском районе тушат сухую траву возле сел Тепловка и Ивановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Для тушения привлечены два отделения 24-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда, трактор с плугом и водовозка. Угрозы населенным пунктам нет, уточняют спасатели.В воскресенье в Новороссийске продолжается тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания сейчас составляет 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекЭкстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
крым
сакский район
Новости
пожар, новости, крым, новости крыма, сакский район, происшествия, пожароопасный сезон в крыму
В Сакском районе тушат пожар возле двух сел

МЧС: В Сакском районе тушат ландшафтный пожар возле сел Тепловка и Ивановка

15:07 07.09.2025 (обновлено: 15:09 07.09.2025)
 
Пожарный МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сакском районе тушат сухую траву возле сел Тепловка и Ивановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности в лесополосе в Сакском районе между селами Тепловка и Ивановка", - сообщили в ведомстве.
Для тушения привлечены два отделения 24-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда, трактор с плугом и водовозка. Угрозы населенным пунктам нет, уточняют спасатели.
В воскресенье в Новороссийске продолжается тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания сейчас составляет 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
Экстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
 
ПожарНовостиКрымНовости КрымаСакский районПроисшествияПожароопасный сезон в Крыму
 
