https://crimea.ria.ru/20250907/v-sele-pod-sevastopolem-zagorelos-obschezhitie--lyudey-evakuiruyut-1149271402.html

В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют

В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2025

В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют

Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T15:20

2025-09-07T15:20

2025-09-07T15:20

пожар

севастополь

происшествия

новости крыма

новости севастополя

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149271089_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_561accd234ecc23557324f5e4d9f5e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, пожар произошел на кровле здания по улице Ленина.Установление причин и обстоятельств возгорания взяты на прокурорский контроль. Также прокуратура проконтролирует соблюдение их прав жителей и оказание им необходимой помощи.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем также тушат пожар. Сухая трава загорелась возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в Главном управленим МЧС России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекПожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часуПринес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, происшествия, новости крыма, новости севастополя, прокуратура города севастополя