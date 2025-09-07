Рейтинг@Mail.ru
В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250907/v-sele-pod-sevastopolem-zagorelos-obschezhitie--lyudey-evakuiruyut-1149271402.html
В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, пожар произошел на кровле здания по улице Ленина.Установление причин и обстоятельств возгорания взяты на прокурорский контроль. Также прокуратура проконтролирует соблюдение их прав жителей и оказание им необходимой помощи.В Сакском районе Крыма в воскресенье днем также тушат пожар. Сухая трава загорелась возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в Главном управленим МЧС России по региону.
пожар, севастополь, происшествия, новости крыма, новости севастополя, прокуратура города севастополя
В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют

Прокуратура: в селе Терновка под Севастополем загорелось общежитие

15:20 07.09.2025
 
© Прокуратура СевастополяПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным надзорного ведомства, пожар произошел на кровле здания по улице Ленина.
"В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий пожара. Жители общежития эвакуированы", – сказано в сообщении.
Установление причин и обстоятельств возгорания взяты на прокурорский контроль. Также прокуратура проконтролирует соблюдение их прав жителей и оказание им необходимой помощи.
В Сакском районе Крыма в воскресенье днем также тушат пожар. Сухая трава загорелась возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в Главном управленим МЧС России по региону.
