В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.Также он уточнил, что на границе полигона с лесным массивом дежурят сотрудники местного лесничества.Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.
В Новороссийске горит мусорный полигон

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

"Ранним утром поступила информация о возгорании на мусорном полигоне. На место оперативно направлены все службы: в тушении задействованы 24 человека и 11 единиц техники. Ориентировочная площадь возгорания 900 квадратных метров", – проинформировал Кравченко.

Также он уточнил, что на границе полигона с лесным массивом дежурят сотрудники местного лесничества.
Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.
Лента новостейМолния