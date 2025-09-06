https://crimea.ria.ru/20250906/v-novorossiyske-gorit-musornyy-poligon-1149250287.html
В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске горит мусорный полигон - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T10:06
2025-09-06T10:06
2025-09-06T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.Также он уточнил, что на границе полигона с лесным массивом дежурят сотрудники местного лесничества.Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.
В Новороссийске горит мусорный полигон
В Новороссийске горит мусорный полигон на площади в 900 "квадратов"