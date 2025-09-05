https://crimea.ria.ru/20250905/krupnyy-landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-potushili-1149246475.html
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Пожар в селе Ключи под Симферополем ликвидирован, его площадь составила 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:45
2025-09-05T22:45
2025-09-05T22:45
новости
пожар
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем ликвидирован, его площадь составила 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул в пятницу днем рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Около 17:00 региональный главк МЧС сообщил о локализации возгорания на 50 гектарахВсего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab348a4171f7414779ffb9e04b2f73f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, пожар, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, симферопольский район
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Крупный пожар под Симферополем потушен на площади 50 гектаров