Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Пожар в селе Ключи под Симферополем ликвидирован, его площадь составила 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:45
2025-09-05T22:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем ликвидирован, его площадь составила 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул в пятницу днем рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Около 17:00 региональный главк МЧС сообщил о локализации возгорания на 50 гектарахВсего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили

Крупный пожар под Симферополем потушен на площади 50 гектаров

22:45 05.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар в селе Ключи под Симферополем ликвидирован, его площадь составила 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"Пожар ликвидирован на площади 50 гектаров", - говорится в сообщении
Пожар в Симферопольском районе Крыма вспыхнул в пятницу днем рядом с селом Ключи. Он охватил 50 гектаров сухой растительности. Около 17:00 региональный главк МЧС сообщил о локализации возгорания на 50 гектарах
Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.
Лента новостейМолния