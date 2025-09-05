Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушат силы МЧС России. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T13:20
2025-09-05T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушат силы МЧС России. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.По данным ведомства, ведется проливка территории. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно

Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно

13:20 05.09.2025 (обновлено: 13:22 05.09.2025)
 
© МЧС РоссииПожарный МЧС России
Пожарный МЧС России
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушат силы МЧС России. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.
"Горит растительность. На месте работают силы МЧС России, Спасательной службы города, Лесхоза, флота. Всего 21 человек и 7 единиц техники. Пламя локализовано на площади 2 гектара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ведется проливка территории. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 12:22
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
 
