Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушат силы МЧС России. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T13:20
2025-09-05T13:20
2025-09-05T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушат силы МЧС России. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.По данным ведомства, ведется проливка территории. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:20 05.09.2025 (обновлено: 13:22 05.09.2025)