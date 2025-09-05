Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/krupnyy-pozhar-pod-simferopolem-rassleduet-prokuratura-1149241863.html
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
Ситуация с пожаром в Симферопольском районе находится на контроле у прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T16:41
2025-09-05T16:41
пожар
прокуратура республики крым
крым
симферопольский район
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149240271_0:129:606:470_1920x0_80_0_0_24b53a9220bf1e3adc61623e9c907420.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с пожаром в Симферопольском районе находится на контроле у прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах спасли пять человек за суткиЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250904/prines-30-veder-vody-v-simferopole-shkolnik-spas-ot-ognya-mnogoetazhku-1149199297.html
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149240271_0:72:606:527_1920x0_80_0_0_7f9da87672df50bc1a1e9c0bb28ecf99.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, прокуратура республики крым, крым, симферопольский район, новости крыма
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура

Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура

16:41 05.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
Пожар в селе Ключи Симферопольского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с пожаром в Симферопольском районе находится на контроле у прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вблизи села Ключи Симферопольского района. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации ландшафтного пожара", - говорится в сообщении.
В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.
В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
Ученик класса пожарно-спасательного профиля Даниил Владарский спас от огня многоэтажку
Вчера, 11:53
Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку
 
ПожарПрокуратура Республики КрымКрымСимферопольский районНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
18:04Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
18:01Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
17:40В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:21Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
17:11Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
16:41Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
16:22Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
15:57Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
15:29Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
15:21Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
14:44"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
Лента новостейМолния