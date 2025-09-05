https://crimea.ria.ru/20250905/krupnyy-pozhar-pod-simferopolem-rassleduet-prokuratura-1149241863.html
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
Ситуация с пожаром в Симферопольском районе находится на контроле у прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T16:41
2025-09-05T16:41
2025-09-05T16:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Ситуация с пожаром в Симферопольском районе находится на контроле у прокуратуры Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Симферопольском районе Крыма вспыхнуло поле рядом с селом Ключи. Пожар охватил 50 гектаров сухой растительности. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 68 человек и 19 единиц техники.В пятницу в Севастополе вспыхнула растительность в районе Ялтинского кольца. Огонь охватил два гектара.
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура