80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму

80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025

80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму

С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T07:44

2025-09-03T07:44

2025-09-03T08:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.Как отметили в ведомстве, большинство возгораний транспортных средств возникает по причине неисправности основных узлов и агрегатов машины, а также короткого замыкания электропроводки и неисправности топливной системы."Пожар в машине можно распознать практически сразу. Что должно насторожить: запах бензина или горелой резины в салоне, пусть даже слабый дым из-под капота", – объяснили в МЧС.Для предотвращения происшествий, связанных с возгоранием автомобиля, водителям необходимо систематически обслуживать машину, следить за ее техническим состоянием и своевременно проходить техосмотр, обозначили в МЧС, уточнив, что если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а если появился запах газа – срочно обращаться к специалисту.Также необходимо иметь в машине исправный огнетушитель, уметь им пользоваться, добавили в ведомстве.Так, в конце августа легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 летВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза

2025

