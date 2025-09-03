Рейтинг@Mail.ru
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T07:44
2025-09-03T08:42
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожар
происшествия
автомобиль
статистика
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.Как отметили в ведомстве, большинство возгораний транспортных средств возникает по причине неисправности основных узлов и агрегатов машины, а также короткого замыкания электропроводки и неисправности топливной системы."Пожар в машине можно распознать практически сразу. Что должно насторожить: запах бензина или горелой резины в салоне, пусть даже слабый дым из-под капота", – объяснили в МЧС.Для предотвращения происшествий, связанных с возгоранием автомобиля, водителям необходимо систематически обслуживать машину, следить за ее техническим состоянием и своевременно проходить техосмотр, обозначили в МЧС, уточнив, что если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а если появился запах газа – срочно обращаться к специалисту.Также необходимо иметь в машине исправный огнетушитель, уметь им пользоваться, добавили в ведомстве.Так, в конце августа легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 летВ Крыму назвали виновников природных пожаровВ Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, автомобиль, статистика, дтп в крыму и севастополе
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму

На крымских дорогах сгорели 80 автомобилей с начала года

07:44 03.09.2025 (обновлено: 08:42 03.09.2025)
 
© Скриншот видеоГорящий троллейбус
Горящий троллейбус
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. С начала года подразделения МЧС привлекались на ликвидацию последствий 758 дорожно-транспортных происшествий в Крыму. В авариях погибли более 70 человек, огнем оказались охвачены 80 автомобилей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РК.

"С начала года подразделения МЧС России привлекались к ликвидации последствий 758 ДТП, погиб, к сожалению, 71 человек, спасено 55 человек, оказана помощь 910 людям. Также с начала года огнеборцами ликвидировано 80 возгораний автомобилей", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, большинство возгораний транспортных средств возникает по причине неисправности основных узлов и агрегатов машины, а также короткого замыкания электропроводки и неисправности топливной системы.
"Пожар в машине можно распознать практически сразу. Что должно насторожить: запах бензина или горелой резины в салоне, пусть даже слабый дым из-под капота", – объяснили в МЧС.
Для предотвращения происшествий, связанных с возгоранием автомобиля, водителям необходимо систематически обслуживать машину, следить за ее техническим состоянием и своевременно проходить техосмотр, обозначили в МЧС, уточнив, что если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а если появился запах газа – срочно обращаться к специалисту.
Также необходимо иметь в машине исправный огнетушитель, уметь им пользоваться, добавили в ведомстве.
Так, в конце августа легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПроисшествияАвтомобильСтатистикаДТП в Крыму и Севастополе
 
