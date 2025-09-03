Рейтинг@Mail.ru
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T09:37
2025-09-03T09:37
крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/11/1119588252_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_ed83167316b9e65b78b0599f80d17bb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Напомним, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Крымские леса закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности.
крым
крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 3-7 сентября из-за пожарной опасности

09:37 03.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3, 4, 5, 6 и 7 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.

Напомним, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Крымские леса закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности.
КрымНовости КрымаПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормовое предупреждение
 
