Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды

https://crimea.ria.ru/20250903/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-iz-za-opasnoy-pogody-1149163627.html
2025-09-03T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Напомним, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Крымские леса закрыты для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы КрымаОгонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
