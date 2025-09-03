https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-na-pozharakh-spasli-pyat-chelovek-za-sutki-1149169965.html
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пятеро крымчан были спасены от гибели в огне за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, в Алупке загорелся склад магазина. Площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 12 "квадратов". Пожарные вывели из задымленного помещения одного человека. Помощь врачей ему не потребовалась.
"Также в столице Крыма ночью горела квартира в пятиэтажке на ул. Совхозная. Произошло возгорание бытовой техники и вещей на площади пять квадратных метров. Огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части с помощью спасательных устройств эвакуировали жильцов из горящей квартиры и их соседей", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь спасенным жильцам не потребовалась.
По мнению экспертов, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, добавили в пресс-службе.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали
, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.
