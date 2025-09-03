https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-na-pozharakh-spasli-pyat-chelovek-za-sutki-1149169965.html

В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки

В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.09.2025

В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки

Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T12:22

2025-09-03T12:22

2025-09-03T12:22

новости

пожар

крым

происшествия

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пятеро крымчан были спасены от гибели в огне за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Как уточнили в ведомстве, в Алупке загорелся склад магазина. Площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 12 "квадратов". Пожарные вывели из задымленного помещения одного человека. Помощь врачей ему не потребовалась.Медицинская помощь спасенным жильцам не потребовалась.По мнению экспертов, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, добавили в пресс-службе.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуВ МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школеСгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пожар, крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма