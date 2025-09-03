Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-na-pozharakh-spasli-pyat-chelovek-za-sutki-1149169965.html
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T12:22
2025-09-03T12:22
новости
пожар
крым
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пятеро крымчан были спасены от гибели в огне за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.Как уточнили в ведомстве, в Алупке загорелся склад магазина. Площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 12 "квадратов". Пожарные вывели из задымленного помещения одного человека. Помощь врачей ему не потребовалась.Медицинская помощь спасенным жильцам не потребовалась.По мнению экспертов, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, добавили в пресс-службе.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуВ МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школеСгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5892abca34318b385d41e027b9e1770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, пожар, крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки

В Крыму спасены от гибели в огне пять человек за сутки - МЧС

12:22 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пятеро крымчан были спасены от гибели в огне за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, в Алупке загорелся склад магазина. Площадь пожара, который был оперативно ликвидирован, составила 12 "квадратов". Пожарные вывели из задымленного помещения одного человека. Помощь врачей ему не потребовалась.

"Также в столице Крыма ночью горела квартира в пятиэтажке на ул. Совхозная. Произошло возгорание бытовой техники и вещей на площади пять квадратных метров. Огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части с помощью спасательных устройств эвакуировали жильцов из горящей квартиры и их соседей", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь спасенным жильцам не потребовалась.
По мнению экспертов, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, добавили в пресс-службе.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе
Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
 
НовостиПожарКрымПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
12:22В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
12:13ВТБ более чем втрое расширит географию выездного сервиса
12:02Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
11:51Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
11:30Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
11:26В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
11:09Украина стала террористическим государством – Аксенов
10:45В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
10:22"Заговор" в Пекине – в Кремле ответили на обвинение Трампа
10:00В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
09:51Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
09:37Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды
09:28Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет
09:02КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын
08:49Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
08:34В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
08:20Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
08:02Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
08:01Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
Лента новостейМолния