Украина стала террористическим государством – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе и поможет уничтожить террористический режим на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День солидарности в борьбе с терроризмом.В качестве примера он привел Украину, которая целенаправленно убивает мирных людей. По мнению главы Крыма, украинские террористы и их пособники "ничем не отличаются от детоубийц, которые 21 год назад захватили школу в Беслане и действуют по указке тех же хозяев"."Бесланская трагедия не оставила равнодушным никого. Она объединила всю страну, объединила власть и общество перед лицом общего горя и общей угрозы. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе. И сегодня эта сила – залог нашей Победы", – убежден руководитель республики.Его точку зрения разделяет председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, по мнению которого территория бывшей Украины, захваченная в 2014 году нацистами, сейчас является цитаделью терроризма, а преступники перестали прятаться в подвалах и заняли руководящие посты.День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается 3 сентября. Памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года и напрямую связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В день солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе и поможет уничтожить террористический режим на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День солидарности в борьбе с терроризмом.
"Террористы могут говорить на разных языках, исповедовать разные религии и идеологии. Но на самом деле "идеология" у них одна: в ее основе лежит ненависть и пренебрежение к человеческой жизни. И государство, построенное на ненависти, неизбежно становится террористическим", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В качестве примера он привел Украину, которая целенаправленно убивает мирных людей. По мнению главы Крыма, украинские террористы и их пособники "ничем не отличаются от детоубийц, которые 21 год назад захватили школу в Беслане и действуют по указке тех же хозяев".
"Бесланская трагедия не оставила равнодушным никого. Она объединила всю страну, объединила власть и общество перед лицом общего горя и общей угрозы. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе. И сегодня эта сила – залог нашей Победы", – убежден руководитель республики.
Его точку зрения разделяет председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, по мнению которого территория бывшей Украины, захваченная в 2014 году нацистами, сейчас является цитаделью терроризма, а преступники перестали прятаться в подвалах и заняли руководящие посты.
"Мы помним каждого, кто пал жертвой террора: учеников Бесланской школы, жителей Москвы, Волгограда, кавказских регионов, наших сограждан из Донбасса, одесситов, сожженных в Доме профсоюзов, зрителей концерта в "Крокус Сити Холл", Дарью Дугину, Владлена Татарского, Александра Захарченко и других наших людей. Мы не простим ни единой капли крови и сделаем все, чтобы скорбный список жертв террора перестал пополняться новыми именами", – написал спикер Крымского парламента в своем Telegram-канале.
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается 3 сентября. Памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года и напрямую связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В день солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
