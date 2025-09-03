https://crimea.ria.ru/20250903/ukraina-stala-terroristicheskim-gosudarstvom--aksenov-1149167460.html

Украина стала террористическим государством – Аксенов

Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе и поможет уничтожить террористический режим на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей...

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе и поможет уничтожить террористический режим на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в День солидарности в борьбе с терроризмом.В качестве примера он привел Украину, которая целенаправленно убивает мирных людей. По мнению главы Крыма, украинские террористы и их пособники "ничем не отличаются от детоубийц, которые 21 год назад захватили школу в Беслане и действуют по указке тех же хозяев"."Бесланская трагедия не оставила равнодушным никого. Она объединила всю страну, объединила власть и общество перед лицом общего горя и общей угрозы. Сила единства помогла России разгромить терроризм на Северном Кавказе. И сегодня эта сила – залог нашей Победы", – убежден руководитель республики.Его точку зрения разделяет председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, по мнению которого территория бывшей Украины, захваченная в 2014 году нацистами, сейчас является цитаделью терроризма, а преступники перестали прятаться в подвалах и заняли руководящие посты.День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается 3 сентября. Памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года и напрямую связана с терактом в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В день солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея МеняйлоВ Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмомЭхо Беслана: эксперт оценил уровень террористической угрозы в России и в Крыму

