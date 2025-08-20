Рейтинг@Mail.ru
Трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом служения Родине - МИД - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом служения Родине - МИД
Запад и послушные ему международные структуры оставляют без внимания преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров, и киевский режим... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Запад и послушные ему международные структуры оставляют без внимания преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров, и киевский режим этим пользуется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с трехлетней годовщиной убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.По словам Захаровой, на это подлое убийство "так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры". Остались без их внимания и другие преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров. Вместе с тем она подчеркнула, что трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам."Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - заявила Захарова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Запад и послушные ему международные структуры оставляют без внимания преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров, и киевский режим этим пользуется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с трехлетней годовщиной убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.
По словам Захаровой, на это подлое убийство "так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры". Остались без их внимания и другие преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров.
"Пользуясь покровительством своих кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести настоящую охоту на представителей российской медиасферы", - цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ.
Вместе с тем она подчеркнула, что трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам.
"Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - заявила Захарова.
