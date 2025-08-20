https://crimea.ria.ru/20250820/tragicheskaya-sudba-dari-duginoy-stala-simvolom-sluzheniya-rodine---mid-1148848850.html

Трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом служения Родине - МИД

Запад и послушные ему международные структуры оставляют без внимания преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров, и киевский режим... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Запад и послушные ему международные структуры оставляют без внимания преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров, и киевский режим этим пользуется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с трехлетней годовщиной убийства российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.По словам Захаровой, на это подлое убийство "так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры". Остались без их внимания и другие преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров. Вместе с тем она подчеркнула, что трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам."Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - заявила Захарова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнениеЦель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровВ Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной

