https://crimea.ria.ru/20240903/v-simferopole-proshla-aktsiya-ko-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-1140080594.html

В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Симферополе, на территории Таврической академии, прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти детей, погибших в Беслане. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T10:48

2024-09-03T10:48

2024-09-03T10:48

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симферополь

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день солидарности в борьбе с терроризмом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе, на территории Таврической академии, прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти детей, погибших в Беслане. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Члены руководства республики и представители духовенства возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв трагедии минутой молчания. Студенты КФУ провели театрализованную акцию, посвященную трагическим событиям в Беслане, прочли стихи.Как отметили организаторы акции, сегодня важно сформировать у населения и молодежи антитеррористическое сознание и стойкое неприятие идеологии терроризма и экстремизма. Необходимо укреплять традиционные духовно-нравственные ценности и профилактики экстремистских проявлений, воспитывать подрастающее поколение в духе межнационального и межконфессионального согласия.Памятная дата - День солидарности в борьбе с терроризмом была учреждена после трагических событий в Беслане, где произошел один из самых жестоких и кровавых терактов в новейшей истории нашей страны.По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, более десяти лет Крым противостоиттерроризму со стороны Украины, сталкиваясь с блокадами и атаками по мирному населению западным оружием. Но единство крымчан и всех россиян поможет преодолеть все провокации.Читайте также на РИА Новости Крым:Беслан – боль России: 20 лет трагедииТяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея МеняйлоВладимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

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