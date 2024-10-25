https://crimea.ria.ru/20241025/ofitser-spetsnaza-poluchil-nagradu-za-vypolnenie-sekretnykh-zadaniy-na-svo-1141357772.html

Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО

Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО

Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T19:59

2024-10-25T19:59

2024-10-25T19:59

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.Офицеры за личное мужество, проявленное в боях, получили именное оружие – пистолеты Ярыгина.Офицер с позывным "Вираж" служит в спецназе уже 24 года. Награду он получил за отвагу, проявленную в боях за годы специальной военной операции.Ранее в Феодосии заслуженные награды были вручены героям СВО и членам семьи погибших военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовстваБоец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, награды, герои сво, министерство обороны рф, группировка войск "центр", новости