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Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T19:59
2024-10-25T19:59
новости сво
вооруженные силы россии
награды
герои сво
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.Офицеры за личное мужество, проявленное в боях, получили именное оружие – пистолеты Ярыгина.Офицер с позывным "Вираж" служит в спецназе уже 24 года. Награду он получил за отвагу, проявленную в боях за годы специальной военной операции.Ранее в Феодосии заслуженные награды были вручены героям СВО и членам семьи погибших военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовстваБоец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, награды, герои сво, министерство обороны рф, группировка войск "центр", новости
Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО

Спецназу группировки "Центр" вручили государственные награды

19:59 25.10.2024
 
© Министерство обороны РФВоеннослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
Военнослужащим спецназа группировки войск Центр вручили государственные награды
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

"За проявленные самоотверженность и героизм представитель командования группировки войск "Центр" вручил военнослужащим ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.

Офицеры за личное мужество, проявленное в боях, получили именное оружие – пистолеты Ярыгина.
© Министерство обороны РФВоеннослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
Военнослужащим спецназа группировки войск Центр вручили государственные награды
© Министерство обороны РФ
Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
Офицер с позывным "Вираж" служит в спецназе уже 24 года. Награду он получил за отвагу, проявленную в боях за годы специальной военной операции.
"Задачи, которые выполняют наше подразделение, обычно на камеру не рассказывают, поэтому пусть это будет нашим секретом. Мое подразделение отвечает за обеспечение связи переднего края с командованием для быстрой доставки информации и принятия решений", - рассказал боец.
Ранее в Феодосии заслуженные награды были вручены героям СВО и членам семьи погибших военнослужащих.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНаградыГерои СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Центр"Новости
 
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