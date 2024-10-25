Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
Спецназу группировки "Центр" вручили государственные награды
© Министерство обороны РФВоеннослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" были вручены государственные награды за самоотверженность и героизм. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
"За проявленные самоотверженность и героизм представитель командования группировки войск "Центр" вручил военнослужащим ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.
Офицеры за личное мужество, проявленное в боях, получили именное оружие – пистолеты Ярыгина.
© Министерство обороны РФВоеннослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
© Министерство обороны РФ
Военнослужащим спецназа группировки войск "Центр" вручили государственные награды
Офицер с позывным "Вираж" служит в спецназе уже 24 года. Награду он получил за отвагу, проявленную в боях за годы специальной военной операции.
"Задачи, которые выполняют наше подразделение, обычно на камеру не рассказывают, поэтому пусть это будет нашим секретом. Мое подразделение отвечает за обеспечение связи переднего края с командованием для быстрой доставки информации и принятия решений", - рассказал боец.
Ранее в Феодосии заслуженные награды были вручены героям СВО и членам семьи погибших военнослужащих.
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